A la venta las entradas para el Deportivo-Las Palmas en Riazor: prioridad abonados

El Dépor ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de la última jornada de Liga frente a la U.D Las Palmas, que se disputará el domingo 31 de mayo a las 18:30 horas en Riazor.

Con el objetivo de que la afición deportivista pueda arropar al equipo que podría aspirar a hacerse con el título de campeón, el club ha establecido un periodo de prioridad para abonados y abonadas, que podrán adquirir hasta un máximo de dos entradas por persona. Este plazo está abierto desde este lunes por la tarde, exclusivamente a través de la plataforma oficial ticketing.rcdeportivo.es.

Por el momento, se desconoce cuando estará disponible la venta al público en general, permitiendo que cualquier aficionado pueda hacerse con su localidad para un encuentro marcado en rojo en el calendario.