Ofrecido por:
El último objetivo del Dépor antes de acabar la temporada
El conjunto coruñés tratará de arrebatarle la primera plaza al Racing de Santander en el último encuentro de la temporada
Puede interesarte: El Deportivo vuelve a Primera División ocho años después: asciende tras ganar al Valladolid
A Coruña se levanta este lunes con resaca emocional tras el brillante ascenso del Dépor a Primera. El equipo blanquiazul finiquitó el objetivo por la vía rápida y ya prepara su regreso a la élite del fútbol español.
Sin embargo tiene todavía un objetivo más esta temporada y ese es el de poder acabar en primera posición de la tabla. El empate del Racing ante Las Palmas deja a los herculinos a dos puntos del liderato a falta de una jornada.
El próximo fin de semana el Dépor recibirá a la UD Las Palmas en Riazor mientras que el Racing hará lo propio con el Cádiz. Si los cántabros suman un punto acabarán en primera posición mientras que si pierden y el Dépor gana, los de Hidalgo acabarían primeros.
Sea como fuere Riazor será una fiesta y la afición que no pudo estar en Valladolid celebrará junto a la plantilla el ansiado ascenso. El equipo ha terminado muy bien la temporada aunque el encuentro no será sencillo. El conjunto canario tratará de asegurar el playoff y para ello debe ganar en Riazor.
Y aunque lo importante es el ascenso, los coruñeses tratarán de pelear por este último objetivo de una temporada histórica tras el regreso al lugar del que nunca debió irse.