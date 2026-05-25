El último objetivo del Dépor antes de acabar la temporada

A Coruña se levanta este lunes con resaca emocional tras el brillante ascenso del Dépor a Primera. El equipo blanquiazul finiquitó el objetivo por la vía rápida y ya prepara su regreso a la élite del fútbol español.

Sin embargo tiene todavía un objetivo más esta temporada y ese es el de poder acabar en primera posición de la tabla. El empate del Racing ante Las Palmas deja a los herculinos a dos puntos del liderato a falta de una jornada.

El próximo fin de semana el Dépor recibirá a la UD Las Palmas en Riazor mientras que el Racing hará lo propio con el Cádiz. Si los cántabros suman un punto acabarán en primera posición mientras que si pierden y el Dépor gana, los de Hidalgo acabarían primeros.

Sea como fuere Riazor será una fiesta y la afición que no pudo estar en Valladolid celebrará junto a la plantilla el ansiado ascenso. El equipo ha terminado muy bien la temporada aunque el encuentro no será sencillo. El conjunto canario tratará de asegurar el playoff y para ello debe ganar en Riazor.

Y aunque lo importante es el ascenso, los coruñeses tratarán de pelear por este último objetivo de una temporada histórica tras el regreso al lugar del que nunca debió irse.