Yeremay celebra el ascenso del Dépor: "Quedarme fue la decisión correcta"

La felicidad inundó el vestuario del Dépor tras certificar en Valladolid su regreso a Primera División y uno de los futbolistas que mejor resumió ese sentimiento fue Yeremay Hernández. El canterano, uno de los nombres propios del proyecto blanquiazul, confesó tras el encuentro que atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera.

"Estamos recogiendo lo que llevamos peleando durante toda la temporada", aseguró el futbolista, visiblemente emocionado tras el triunfo que confirmó matemáticamente el ascenso. El extremo destacó el nivel competitivo mostrado por el equipo durante todo el curso y subrayó que el premio obtenido es consecuencia directa del esfuerzo colectivo.

El atacante también se refirió a la decisión que tomó meses atrás de continuar en A Coruña pese al interés de otros clubes, una apuesta que ahora siente plenamente recompensada. "No me equivoqué al quedarme. Quería seguir aquí, con mi gente, defendiendo esta camiseta, y ahora estoy viviendo algo que había soñado muchas veces", explicó.

Yeremay recordó además el largo camino recorrido por la entidad desde sus años más difíciles hasta este regreso a la élite. El jugador rememoró que cuando aterrizó en el club, el Dépor todavía competía en Primera División, aunque poco después comenzaron temporadas muy complicadas.

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"Han sido años duros, pero todo este proceso nos ha hecho más fuertes", señaló el canario, convencido de que el ascenso tiene un significado especial por todo lo vivido durante este tiempo.

El futbolista quiso compartir también la alegría con toda la ciudad y con una afición que volvió a demostrar un respaldo masivo en una cita histórica. "Estoy feliz por toda la gente, por A Coruña y por todos los que nunca dejaron de creer", concluyó.