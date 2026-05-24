¿Por qué no hubo vallas en la despedida del Dépor en Abegondo y sí las hay en Riazor?

La despedida de ayer del autobús del Dépor en el Dépor Training Center de Abegondo se desarrolló con una imagen icónica: bengalas, humo y la afición pegada al propio autocar, golpeándolo incluso con sus manos para hacer ruido.

Esta escena contrasta con los recibimientos de los últimos partidos, donde los vallados perimetrales han ido apartando paulatinamente a los miles de aficionados que se dan cita en la calle Manuel Murguía, en los aledaños de Riazor, del medio de transporte del equipo.

👮♂️ Despliegue de la #GuardiaCivil en el operativo de seguridad para la salida del autobús del @RCDeportivo.

🏍️ Agentes a pie y de la Agrupación de Tráfico garantizan la #SeguridadCiudadana y guían el vehículo de forma segura en medio de la multitud de aficionados pic.twitter.com/ZOXlSDp057 — Guardia Civil A Coruña 🇪🇸 (@GCivilCoruna) May 23, 2026

¿Cuál es la diferencia? Radica, especialmente, en la conocida como Ley del Deporte y en las decisiones de los mandos operativos, que se toman en una reunión previa denominada Junta de Seguridad que preside el Subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y que cuenta con representantes del club dado que debe coordinar también su seguridad privada, la Policía Local, que actúa como refuerzo y tiene encomendadas tareas de gestión de tráfico como los cortes, y Policía Nacional y Guardia Civil.

Precisamente, la determinación de las competencias entre estos cuerpos es otra de las claves de la diferencia entre el vallado en Riazor y el no vallado en Abegondo. Policía Nacional tiene competencias en la ciudad, y es la responsable del dispositivo por tanto en Riazor, mientras que Guardia Civil lo es fuera del ayuntamiento y, por ello, lo fue en la salida del equipo desde su ciudad deportiva, situada en el ayuntamiento de Abegondo.

Por ello, en la despedida de ayer de la expedición, la seguridad recayó en los mandos operativos de Guardia Civil, que dispusieron el uso de varias patrullas tanto para regular los accesos, con cortes de tráfico, como para regular la seguridad y la salida del autobús.

La declaración, por otro lado, de partido de alto riesgo por parte de la Comisión Antiviolencia es otro factor clave. Con ella, se redoblan efectivos y se activa un protocolo específico que limita ciertas actividades. Esta consideración se hace por antecedentes violentos, o cercanía entre localidades de disputa del partido, entre otros factores.