Iker Platas quiere ver, y recordar, a su equipo en Primera: "Ser del Dépor es de otra vibra"

Iker Platas es un joven aficionado del Deportivo de La Coruña que vive en Gijón, pero que siente el club como propio desde que su padre le inculcó la pasión blanquiazul desde pequeño. “Mi padre me hizo del Dépor desde pequeño porque íbamos a Riazor juntos”, explica. Como tantos otros, sus recuerdos en Primera o son efímeros, o vistos por YouTube o directamente inexistentes.

A través de vídeos, fotografías y recuerdos familiares, fue creciendo su vínculo con el club. "Me enseñaba vídeos, fotos de cuando él era pequeño y estaba allí. Tiene muchas camisetas del Dépor y infinidad de cosas", relata.

Para él, el deportivismo es algo especial: "Ser del Dépor es de otra vibra, el ambiente que se siente no es comparable con otros equipos".

Iker ya ha vivido al equipo en distintas como en Primera RFEF, aunque reconoce que los últimos años han estado marcados por momentos duros. "Vi el playoff contra el Albacete desde casa y la pena que me dio fue inexplicable. También el del Castellón, otra faena", recuerda.

Sin embargo, también destaca la capacidad de resiliencia del club: "Hace dos años supimos levantarnos, aprender de nuestros errores y conseguimos el ascenso tan esperado".

El joven aficionado ha crecido también muy ligado a la cantera y al entorno del club. "Vamos a ver al juvenil, al Fabril, conozco a jugadores, cuerpo técnico como Manuel Pablo u Óscar Gilsanz", explica, subrayando que el deportivismo "también se vive en Abegondo".

Incluso mantiene relación con algunos futbolistas de la base: "Soy colega de jugadores del Fabril y del juvenil como Ochoa, Guerrero o Rubén Vilela".

Llega la hora de la verdad y los nervios

Ahora, como tantos deportivistas, vive con ilusión y nervios el tramo final de la temporada. "Estos últimos días los estamos viviendo con muchos nervios, tanto en el estadio como desde casa. Esta plantilla se lo merece, somos una familia, una piña", asegura.

Con la mirada puesta en Valladolid, lo tiene claro: "Ya queda el último tirón, vamos a ir a animar al Dépor y conseguir esos tres puntos". Porque él lo tiene claro: "Yo también quiero ver al Dépor en Primera"..

Más allá del presente, Iker no olvida el pasado glorioso del club que le mostró su padre. "Me gustaría ver al Dépor en Europa como lo hizo él, con el 4-0 al Milan, el Centenariazo, la Liga, la Supercopa, la Copa del Rey…”, enumera con admiración. Y cierra con un deseo que resume toda su ilusión: "Ver al Dépor en Europa, compitiendo contra los grandes como antes".