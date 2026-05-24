A Coruña celebra el ascenso del Dépor: "Llevábamos demasiados años esperando"

A Coruña volvió a teñirse de blanco y azul. El Deportivo regresa a Primera División ocho años después tras imponerse al Valladolid en un partido que desató la locura entre miles de aficionados repartidos entre bares, calles y la fuente de Cuatro Caminos.

La victoria supone el regreso del club coruñés a la élite del fútbol español después de años especialmente difíciles para la entidad, que incluso llegó a caer a Primera Federación. Una travesía complicada que la afición deportivista nunca dejó de acompañar.

"Viví el partido con mucha emoción. Yo ya viví el ascenso hace nueve años, cuando ascendimos y descendimos al año siguiente. Después viví el ascenso a Segunda y ahora poder volver a Primera es maravilloso", contaba emocionado Santiago Mosquera mientras espera la llegada del equipo a la ciudad. "Desde pequeño sigo al club. Me dijeron que los jugadores llegan hoy sobre las dos, así que me quedaré a recibirlos, que mañana no se trabaja", añadía entre risas.

Una ciudad volcada con el Dépor

La celebración comenzó incluso antes del pitido final. En distintos puntos de A Coruña los bares se llenaron de aficionados siguiendo el encuentro y, tras confirmarse el ascenso, cientos de personas comenzaron a desplazarse hacia Cuatro Caminos, convertido una vez más en el epicentro de la fiesta blanquiazul.

"Un día para recordar. Ojalá el partido fuese aquí. Hay negocios del centro de A Coruña que han cerrado gracias a la victoria del Dépor porque hoy todos nos merecemos celebrar", explicaba Tomás Paz.

Muchos aficionados destacaban además el gran partido realizado por el equipo en Valladolid. "El Dépor jugó muy bien. En el minuto 10 llegó el primer gol con centro de Luismi y remate de Nsongo. El segundo también fue de Nsongo tras otra asistencia de Luismi. Fue un partidazo para recordar", resumía Leo Acero.

Niños deportivistas celebran el ascenso del Dépor a Primera División en Cuatro Caminos Quincemil

Una afición merecedora de ascenso

Entre cánticos, banderas y bengalas, el deportivismo celebró un ascenso especialmente esperado después de varias temporadas marcadas por la frustración y la incertidumbre. "Esperábamos ganar hoy. Hacía muchos años que no estábamos en Primera y nos lo merecíamos. Lo voy a celebrar por todo lo alto. Voy a esperar a que venga el equipo y celebrarlo al máximo", afirmaba Marcos Tojo.

Para muchos aficionados, este ascenso supone también una recompensa a años de fidelidad incondicional. "Ya nos tocaba, ya era hora. Llevamos muchos años y la afición se lo merecía. Nosotros como afición lo damos todo y el equipo esta vez también lo dio todo por la afición", explicaba Erica Baladrón.

La emoción también se vivía entre los más pequeños, muchos de los cuales nunca habían visto al Deportivo en Primera División. José Benancio, de solo nueve años, reconocía la ilusión con una sonrisa imposible de ocultar: "Es la primera vez que voy a ver al Dépor en Primera. Es una cosa muy guay porque ahora va a jugar contra el Madrid y el Barça".

Ocho años después, el Deportivo vuelve a Primera. Y A Coruña vuelve a celebrar como en sus mejores noches.