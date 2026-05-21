Luisinho: "Es normal que esta semana haya nervios y tensión pero confío en que el Dépor logre el ascenso"

El Deportivo está a tres puntos de ser nuevo equipo de Primera División. La semana avanza lenta para un grupo de jugadores y una afición que ansía el regreso a la máxima categoría del fútbol español. Los coruñeses descendieron hace ocho temporadas y desde entonces trabajan en su vuelta. Además el último ascenso a Primera data de la temporada 2013-2014. Por ello Quincemil habla con Luisinho, uno de los jugadores importantes de aquella plantilla.

Los coruñeses lograron el ascenso tras un verano complicado por la gran deuda acumulada que tenía el club. De hecho estuvo al borde de la desaparición pero acabó compitiendo en la categoría de plata del fútbol español. El equipo logró el ascenso en la penúltima jornada tras superar al Jaén en Riazor por un gol a cero gracias al tanto de Marchena. Luisinho recuerda perfectamente la semana previa a ese choque. "Sabíamos que era un partido muy importante. Siempre hay un poco de ansiedad. Si recuerdas nosotros jugábamos en Riazor donde habíamos sido muy fuertes y también teníamos mucha esperanza. Son semanas muy especiales y por suerte todo salió bien y logramos ese ascenso tan ansiado".

Riazor celebró aquel gol de Marchena en el minuto 29 de partido. "El gol de Marchena abrió el camino que queríamos. Me acuerdo perfectamente de ese momento porque además fui yo el que recibió la falta. Abrir el camino y estar más cerca del objetivo era muy importante. Sufrimos porque el Jaén peleaba por no bajar y notabas la tensión porque la pelota no terminaba de entrar. El gol de Marchena fue un alivio y luego supimos aguantar y logramos el objetivo que era ganar. Fue un gol muy importante".

El futbolista portugués reflexiona también sobre lo que supuso aquel ascenso. "Ascender con el Dépor es un recuerdo que siempre va a quedar tanto para nosotros como la afición que siempre está ahí. Fuimos a Cuatro Caminos y recuerdo una alegría enorme porque fue un año muy duro que empezó irregular. La plantilla era muy joven y nos reforzamos bien en invierno. Lo celebramos toda la semana y teníamos el último partido en Girona en el que lo único que sabíamos era que teníamos que estar once sobre el campo. Fue una alegría muy grande y sé que ahora está otra vez muy cerca y es normal que haya ansiedad y nervios".

Luisinho sigue muy de cerca el día a día de un Dépor que le marcó mucho a nivel personal. "Siempre que puedo lo sigo. Me gusta este equipo porque es joven y competitivo. Las cosas están saliendo bien en una liga muy competitiva y muy larga y el Dépor en los momentos no tan buenos ha conseguido el equilibrio necesario. Ojalá consiga el ascenso este fin de semana porque la ciudad se lo merece".

¿Y qué decir sobre la afición? Se espera un desplazamiento masivo de una hinchada que hace malabares para conseguir más entradas de las que dispone. Cuando se le pregunta a Luisinho por la afición, el lateral lo tiene claro: "la afición del Dépor es el jugador número 12. Siempre está en las buenas y sobre todo en las malas. Se merece mucho este posible ascenso y estoy convencido de que este fin de semana va a lograr ese objetivo que tanto ansía".