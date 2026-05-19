El Deportivo - Las Palmas ya tiene fecha y hora

LaLiga ha publicado los horarios correspondientes a la última jornada de Segunda División. El Deportivo recibirá en Riazor a la UD Las Palmas en horario unificado el domingo 31 de mayo a las 18:30 horas.

El conjunto coruñés podría llegar a ese encuentro con el ascenso en la mano si es capaz de vencer este fin de semana al Valladolid. Si por el contrario empata o pierde el duelo podría convertirse en una final para los dos equipos y la UD Las Palmas podría jugarse también ese ascenso directo.

Las cuentas en el Deportivo son sencillas: será equipo de Primera si gana uno de los dos encuentros que tiene por delante. La primera oportunidad llegará este domingo en Pucela.

Sea como fuere se espera un gran ambiente de fútbol en A Coruña en ese último partido del campeonato ante el equipo canario. Riazor ya rozó el otro día los 30.000 aficionados en la mejor entrada de la temporada. Ocho años después la ciudad ansía ver a los suyos en la élite tras una larga travesía que acabó con el equipo en Primera Federación. El sueño de un equipo y su afición está a una victoria de convertirse en realidad.