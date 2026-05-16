Polémica designación arbitral para el Deportivo - Andorra

Mario Melero se ha convertido en uno de los protagonistas del partido entre el Deportivo y el Andorra. Se trata del colegiado que estaba en el VAR durante el partido entre Dépor y Leganés de hace dos semanas.

A pesar de las quejas del club, el colegiado repetirá este fin de semana en el choque entre Dépor y Andorra aunque actuará como asistente y no como colegiado principal de pantalla.

Su actuación en el partido ante el Leganés provocó que Massimo Benassi tomara la palabra en sala de prensa para criticar la señalización de ese penalti y las últimas actuaciones arbitrales recibidas por el conjunto coruñés.

Manuel Jesús Orellana será el árbitro principal

El colegiado andaluz será el encargado de impartir justicia este domingo en Riazor. Los precedentes para los coruñeses no son muy halagüeños ya que ha perdido cuatro encuentros y solo cuenta con una victoria, la conseguida este año ante el Eibar por un gol a cero. El colegiado principal de VAR será del Cerro Grande.

🚨💥 #𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗔𝗩 | ¡El Deportivo de la Coruña sería líder de LaLiga Hypermotion sin los errores cometidos por el VAR!



❌ El Racing de Santander caería a la segunda posición.https://t.co/YptxEljec2 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 16, 2026

El Dépor sería líder sin los errores del VAR

Así lo analiza y lo ve la cuenta Archivo VAR. Según sus cuentas sin los errores del VAR el conjunto coruñés sería líder con 73 puntos mientras que el Racing sería segundo con 72. El Almería contaría con 70 puntos. Sin embargo, la clasificación real y actualizada deja al conjunto cántabro al borde del ascenso con 75 puntos, cuatro más que Dépor y Almería.