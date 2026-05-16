La derrota del Almería acerca el ascenso al Dépor: tiene que conseguir 6 puntos de 9

El Deportivo al finalizar el encuentro en Riazor en el que ganó 3-1 contra el Mirandés RC Deportivo

Aunque no juega hasta mañana domingo contra el Andorra a las 14:00 horas, el Deportivo dio este sábado un paso de gigante hacia el ascenso a Primera División sin necesidad de saltar al campo. La derrota del Almería ante Las Palmas en el Juegos del Mediterráneo deja al conjunto blanquiazul con el objetivo mucho más cerca cuando apenas restan tres partidos para el final de LaLiga Hypermotion.

Con este resultado, el equipo coruñés sigue dependiendo de sí mismo para sellar matemáticamente el ascenso directo, pero ahora necesita sumar 6 de los 9 puntos que quedan en juego para asegurarse una de las dos primeras plazas. Si gana mañana contra el Andorra en Riazor, podría certificar su ascenso matemático derrotando al Valladolid la próxima jornada.

Precisamente contra ese rival el Racing de Santander ha certificado su regreso a Primera este sábado, mientras que el Dépor queda ahora en una posición privilegiada para acompañar a los cántabros en el ascenso.

El Almería llegaba al tramo decisivo como uno de los grandes rivales del Deportivo. De hecho, el conjunto andaluz había convertido su estadio en un fortín, con una larga racha de victorias como local y todavía soñaba con el ascenso directo. Sin embargo, el tropiezo de este sábado cambia por completo el panorama de la clasificación y deja al equipo de Rubi prácticamente sin margen de error.

Además de los tres puntos de ventaja que potencialmente puede conseguir mañana el Deportivo, hay que recordar que el equipo coruñés le gana a Almería en caso de empate directo. Si mañana el Dépor gana al Andorra de Piqué, tendría un pie en Primera División tras ocho años de travesía por el desierto.

Las cuentas del ascenso matemático

Con la derrota del Almería, el Deportivo podría ponerse a tres puntos de distancia si gana al Andorra. De conseguirlo, quedaría 3 puntos por encima del Almería, 5 por delante del Málaga y 5 por delante de Las Palmas, que visita Riazor en la jornada 42 de Liga. Si el Dépor gana mañana en Riazor, esos serían los únicos rivales que le quedarían al Dépor por la ansiada segunda plaza, ya que los demás ya serían matemáticamente incapaces de alcanzar al equipo blanquiazul.

Con 6 de los 9 puntos que le quedan al Dépor bastaría para ascender, pero puede que se necesiten menos si hay nuevos pinchazos de los rivales. Si el Andorra cae en Riazor, A Coruña tendrá gran parte del trabajo hecho para volver a ser una ciudad de Primera.