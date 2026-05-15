La Policía Nacional propone sanciones de hasta 30.000 euros a miembros de los Riazor Blues

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a varios miembros del grupo Riazor Blues por los hechos registrados en la previa del encuentro disputado el pasado 1 de mayo en Riazor entre el Real Club Deportivo y el C.D. Leganés, un dispositivo que derivó en la apertura de expedientes que podrían alcanzar multas de hasta 30.000 euros.

Según fuentes policiales, en el marco del operativo desplegado antes del partido, los agentes realizaron una intervención en un local frecuentado por integrantes del grupo, donde fueron identificadas unas veinte personas y se llevó a cabo la incautación de armas blancas, palos, cascos, máscaras, martillos y otros objetos potencialmente peligrosos, además de sustancias estupefacientes.

También se intervinieron bengalas y material pirotécnico, cuyo uso, según la investigación, ya había generado incidentes previos en otros encuentros del Deportivo, con situaciones de riesgo por humo, falta de visibilidad y posibles daños materiales en las inmediaciones de locales y espacios públicos.

A raíz de estos hechos, la Comisaría Provincial de A Coruña ha remitido a la Subdelegación del Gobierno cuatro propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que contemplan multas de hasta 30.000 euros cada una por infracciones relacionadas con la tenencia de armas, drogas y material pirotécnico.

Policía Local y Guardia Civil

Además, se han iniciado otros procedimientos administrativos paralelos que serán tramitados por la Policía Local de A Coruña y la Guardia Civil, vinculados a posibles infracciones por actividad sin autorización, incumplimientos normativos en materia de seguridad, y cuestiones relacionadas con la normativa de hostelería, sanidad y control de incendios.

Las inspecciones realizadas, con apoyo de Policía Local, apuntan a un riesgo relevante para la seguridad del establecimiento y del edificio, al detectarse la presencia de material pirotécnico y otros elementos en condiciones que podrían comprometer la seguridad.

La Policía Nacional recuerda igualmente la normativa de acceso a recintos deportivos, que prohíbe la entrada con objetos peligrosos o pirotécnicos, así como bajo los efectos de alcohol o sustancias estupefacientes, y advierte de que se podrán realizar controles y registros en los próximos partidos del Deportivo en Riazor.