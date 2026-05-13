El Dépor consultará a sus abonados el topónimo oficial que acompañará al nombre del club

El RC Deportivo celebró este martes en el estadio de Riazor su primer Foro Social, una cita impulsada por la entidad para abrir un espacio de diálogo directo con su masa social y avanzar en algunos de los principales retos estratégicos, institucionales y de identidad que marcarán el futuro inmediato del club.

La principal novedad trasladada a los asistentes fue el anuncio de una consulta vinculante dirigida a los abonados y abonadas antes de que finalice la presente temporada para decidir el topónimo oficial que debe acompañar a la denominación del club, un debate que forma parte de la reflexión institucional que la entidad mantiene abierta desde hace tiempo y que busca apoyarse en criterios de legalidad, coherencia administrativa y escucha activa al deportivismo.

La iniciativa fue compartida durante un encuentro en el que participaron abonados representativos de diferentes generaciones, sensibilidades y zonas del estadio, que pudieron trasladar al club sus impresiones, inquietudes y propuestas en un formato de conversación directa con responsables de la entidad.

El Foro Social se enmarca además dentro de la programación diseñada para conmemorar el 120 aniversario del RC Deportivo, una fecha especialmente simbólica para la historia blanquiazul. Durante la sesión se expusieron algunas de las líneas de trabajo ya en marcha para esta celebración, entre ellas la iniciativa "Historias Deportivistas", la campaña "1906 nos une", un torneo de fútbol para aficionados, un encuentro mundial de peñas, el desarrollo del "Camino de las Estrellas" y la creación de un posible himno y un festival de música.

Desde el club subrayaron que este nuevo órgano de participación nace con vocación de continuidad y con el propósito de consolidarse como un canal estable de comunicación entre la entidad y su afición.

El Dépor insistió además en su intención de avanzar hacia una comunicación más cercana, transparente y bidireccional, con nuevas reuniones y espacios de participación previstos antes de que finalice el año.