Recibimiento multitudinario al Deportivo tras vencer al Cádiz

La afición del Deportivo recibió este sábado a la plantilla en el aeropuerto de Alvedro tras la victoria ante el Cádiz @RCDeportivo

La afición del Deportivo es consciente de la importancia que va a jugar en las próximas semanas para ayudar a su equipo a lograr el ansiado ascenso a Primera División. Tras el agónico triunfo de ayer ante el Cádiz por cero goles a uno, la plantilla se encontró con un recibimiento multitudinario en Alvedro este sábado.

La plantilla alucinó y quedó encantada con una iniciativa impulsada por peñas como Riazor Blues. Familias enteras se desplazaron hasta el aeropuerto coruñés para mostrar a los suyos su reconocimiento tras el triunfo de ayer.

Tres finales por delante

A la espera de lo que suceda en lo que resta de jornada, el Dépor tiene por delante tres finales para buscar el ascenso directo. Andorra, Valladolid y Las Palmas serán los rivales de un equipo que necesitará el pleno de victorias.

El equipo durmió anoche en puestos de ascenso directo y vivirá este sábado muy pendiente de lo que hagan sus rivales. El partido más destacado para los intereses deportivistas es el Burgos - Almería que arranca a las 16:15 horas. Si los andaluces no logran la victoria, el Dépor ya dependerá de sí mismo para ascender.

Riazor jugará un papel muy importante. En el encuentro ante el Leganés disputado el pasado viernes 1 de mayo más de 29.000 hinchas vibraron y alentaron a los suyos. Fue la mejor entrada de la categoría en lo que va de temporada. La afición por tanto jugará un papel clave en este tramo final.