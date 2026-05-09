El Dépor se coloca segundo y vuelve a depender de sí mismo para ascender

El Deportivo dio este fin de semana un paso importante en su lucha por regresar a Primera División. La victoria ante el Cádiz y el empate entre Burgos y Almería en El Plantío permiten al conjunto blanquiazul colocarse en la segunda posición y volver a depender de sí mismo para lograr el ascenso directo.

El encuentro entre castellanos y andaluces terminó sin goles (0-0) y estuvo marcado por la polémica. Una mano de Bonini en el área del Almería en el minuto 72 generó las protestas del Burgos, que reclamó penalti tras una acción revisada por el VAR. Finalmente, el colegiado decidió mantener su decisión inicial y no señalar la pena máxima.

El resultado deja al Dépor por delante del Almería y con el ascenso directo en su mano a falta de tres jornadas para el final del campeonato. Los coruñeses afrontan ahora tres auténticas finales ante Andorra, Valladolid y Las Palmas, en las que necesitarán mantener el pleno de victorias para asegurar el objetivo.

La afición deportivista volvió además a demostrar este fin de semana que jugará un papel fundamental en este tramo decisivo de la temporada. Tras el triunfo ante el Cádiz, cientos de seguidores recibieron a la plantilla en Alvedro en una nueva muestra de apoyo al equipo.