El Deportivo - Andorra ya tiene fecha y hora

LaLiga ha dado a conocer este miércoles el horario del partido entre Deportivo y Andorra. El conjunto coruñés recibirá en Riazor a los andorranos el domingo 17 de mayo a las 14 horas. El choque corresponde a la antepenúltima jornada de liga, por lo que el horario todavía será unificado.

Aunque todavía faltan varios supuestos, el partido podría coincidir con el playoff de ascenso del Básquet Coruña, que en caso de no ascender directo, tendría que superar unos cuartos de final en el que los dos primeros partidos se jugarían en A Coruña entre el 14 y el 17 de mayo.



Sea como fuere el Dépor afrontará el choque ante el Andorra con la necesidad imperiosa de ganar para seguir peleando por el ascenso directo a Primera División.



El conjunto andorrano atraviesa un gran momento de forma y acumula cuatro victorias consecutivas. Matemáticamente sigue con opciones de pelear por el playoff de ascenso ya que está a seis puntos de la sexta plaza.



En el encuentro de la primera vuelta acabó con triunfo del equipo de Gerard Piqué por un gol a cero en un choque marcado por las ocasiones perdonadas por los coruñeses en el inicio de partido.



Después de ese encuentro quedarán dos por delante para los de Hidalgo: será la visita a Valladolid y recibir a la UD Las Palmas en Riazor, encuentros que se jugarán en horario unificado.