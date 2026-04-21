El Cádiz vs Deportivo ya tiene fecha y horario

El horario elegido por LaLiga complica los planes de la afición deportivista para acompañar al equipo blanquiazul en su partido ante el Cádiz

LaLiga ha hecho público el horario del encuentro correspondiente a la jornada 39 que enfrentará a Cádiz y Deportivo. El choque se disputará el viernes 8 de mayo a las 20:30 horas en el Nuevo Mirandilla. De esta forma la afición del Deportivo tendrá más complicado poder acompañar a su equipo en un partido que puede ser clave en la pelea por el ascenso.

El partido tendrá un protagonista muy especial como es Lucas Pérez. El coruñés regresó hace unas semanas al conjunto andaluz y trata de ayudar al equipo cadista en su pelea por mantener la categoría. Los amarillos atraviesan una crisis de resultados que amenaza su permanencia en Segunda División.

En contra aparece un Dépor que mira con lupa cada uno de los seis encuentros que tiene pendientes de aquí a final de temporada. De ellos ya tiene fecha y hora confirmada de tres de ellos. El conjunto coruñés está acumulando un importante número de partidos en viernes y lunes, algo que complica el poder de convocatoria de su afición.

Antes de ese partido, el conjunto herculino afrontará este sábado una exigente salida como la de Burgos y luego recibirá al CD Leganés en Riazor el viernes 1 de mayo. El Dépor es ahora mismo segundo con 64 puntos y ocupa puestos de ascenso directo a Primera División.

Estos son los próximos horarios de los partidos del Deportivo:

Burgos - Deportivo: sábado 25 de abril a las 18:30 horas

Deportivo - Leganés: viernes 1 de mayo a las 18:30 horas

Cádiz - Deportivo: viernes 8 de mayo a las 20:30 horas