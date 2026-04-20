Deportivo 3 - Mirandés 1: Partido loco, victoria clave

Locura absoluta la que se vivió en Riazor en un choque que acabó con victoria blanquiazul por tres goles a uno. Carlos Fernández adelantó a los visitantes, pero los goles de Soriano, Yeremay y Bil sirvieron para completar la remontada tras una gran segunda parte de los blanquiazules.

El duelo nació con un Dépor bien plantado sobre el terreno de juego. El dominio era claro y los de Hidalgo empezaron a generar peligro por la banda derecha. El Mirandés no encontraba la forma de hacer daño a un Dépor que quería hacer pronto los deberes y evitar sorpresas.

Sin embargo el equipo no era capaz de marcar y eso que tuvo ocasiones claras. Luismi perdonó en un mano a mano que intentó definir con una vaselina complicada de ejecutar. Acto seguido veía como el VAR anulaba un gol de Bil a pase de Yeremay al decretar fuera de juego del canario.

El equipo herculino se tomó un respiro que iba a aprovechar el Mirandés para inquietar la meta de Ferllo. El guardameta realizó una grandísima parada tras un disparo desde la frontal que se envenenaba y obligaba al guardameta a realizar una gran intervención.

La ocasión generó nervios en un Dépor que perdió el control y a punto estuvo de pagarlo caro. Unax rozó el gol con un disparo duro y seco que se estrellaba en el palo izquierdo de la meta de Ferllo. No perdonaría el Mirandés en la tercera que tuvo. Carlos Fernández transformaba un penalti y adelantaba a los suyos tras una acción en la que hubo una grave falta de entendimiento entre Ferllo y su defensa. El Mirandés protestó mucho la decisión del colegiado de no expulsar a Ferllo. Los coruñeses pedían el descanso a gritos y más después del remate de Carlos en el descuento que se estrellaba en el larguero de la meta blanquiazul.

El entretiempo sirvió para calmar ánimos y reponer fuerzas. El equipo salió enrabietado y superó claramente a su rival. Soriano iba a encender Riazor al establecer el empate tras una gran acción individual que culminaba con un disparo raso. Era el minuto seis y Riazor creía en la remontada.

El equipo apretaba y llegaba con peligro y los coruñeses se fueron a por la victoria. Altimira fue derribado dentro del área y el colegiado señalaba penalti. El VAR llamaba al árbitro pero se mantenía en la decisión tras una revisión eterna. Yeremay engañaba a Juanpa y hacía el segundo.

Los blanquiazules seguían dominando y al contrario que en otros partidos, se lanzaron a por el tercero. Lo haría Bil Nsongo tras una asistencia de Yeremay. El delantero completaba de esta manera un encuentro espectacular en derroche, entrega y trabajo para el equipo.

Pero el choque aún iba a deparar una sorpresa más. Tras los cambios el Dépor bajó algo el ritmo y el Mirandés pudo acortar distancias en el descuento después de que el colegiado señalara el tercer penalti de la noche. Álvaro Ferllo adivinaba la intención de Javi Hernández y detenía la pena máxima. El jugador del Mirandés había disfrutado minutos antes de otra ocasión pero el balón volvía a encontrarse con la madera.

El encuentro llegaba a su fin con algún acercamiento de Zaka que el delantero no consiguió materializar. Sin embargo los tres puntos resonaban con fuerza en un estadio entregado a los suyos. Tres puntos más que permiten al equipo coruñés recuperar puestos de ascenso directo.