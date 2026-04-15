El Deportivo cambiará de nombre para adaptarlo a A Coruña

El Deportivo está más cerca de ser "da Coruña". El club blanquiazul cambiará en las próximas semanas su nombre oficial para adaptarlo al topónimo de la ciudad, A Coruña. La propuesta partió del proyecto 'Aquí tamén se fala', una iniciativa del estudiantado del IES Rafael Dieste que promueve el uso del gallego.

La información la adelantó este martes el programa A penaltis de la Radio Galega. Con toda probabilidad, el cambio se realizará en mayo, un mes especial para el deportivismo, que cada año celebra la efeméride del título de Liga cuyo 25 aniversario fue el año pasado. Mayo es, también, el mes en el que se celebra el Día das Letras Galegas, una cita que el Dépor celebra anualmente y que este año se enmarcará en su 120 aniversario.

La propuesta del alumnado y profesorado del Rafael Dieste arrancó en abril del año pasado con el apoyo de Víctor Freixanes, de la presidenta del Consello da Cultura Galega, del rector de la UDC, del conselleiro de Educación y los responsables de Lingua de la Xunta de Galicia, de la Deputación y del Concello de A Coruña, además del presidente de la Federación de Peñas, excapitanes del club, representantes del tejido cultural y expertos en toponimia.

Entonces, los impulsores de la iniciativa subrayaban que "superando a longa noite de pedra, outras institucións e clubs deportivos restituíron con dignidade e orgullo histórico os seus topónimos oficiais e patrimoniais. Deixar pasar esta eiva ten consecuencias que xeran disonancia e confusión na íntima relación do club e a cidade, pois é imposíbel pensar A Coruña sen o RC Deportivo, nin o Dépor sen A Coruña".

Hace 120 años, A Coruña veía nacer al Deportivo, pero también a otras entidades clave para entender la propia ciudad y la defensa del gallego como la Real Academia Galega, también creada en 1906. Diez años después, se crearía en la ciudad las Irmandades da Fala.

El previsible paso del club no será el primero en cambiar el nombre del Deportivo. En junio del año pasado, el Concello ya galleguizó al equipo que da nombre a la Tercera Ronda, rebautizándola como Ronda Real Club Deportivo Da Coruña.

"Polas xeracións futuras, pola unión entre club e seareiros e por dar cabo dunha demanda que vén de longo percorrido, coidamos que o Deportivo debe ser da Coruña", recordaban desde 'Aquí tamén se fala', defendiendo que "o Dépor é da Coruña".