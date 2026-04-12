Huesca 1 - Deportivo: El Dépor regala dos puntos

Un error garrafal de Patiño en el descuento deja a los coruñeses sin una victoria que tenía en la mano

En una carrera con tantos equipos peleando por el ascenso, empatar en Huesca no puede ser considerado como un buen resultado. A ello contribuye además el momento en el que encajó el tanto el equipo coruñés, el minuto 91. Antes Luismi había adelantado a los blanquiazules tras una gran acción colectiva.

El partido se resume de manera sencilla. El Dépor llegó tarde al partido y cuando se lo tomó en serio se mostró muy superior a su rival. Ambos equipos firmaron un armisticio en los primeros sesenta minutos en los que no pasó absolutamente nada.

Hidalgo decidió mover el banquillo en el minuto 55 y el choque cambió por completo. Yeremay, Bil y Riki le dieron otro aire a un Dépor que se fue al ataque y empezó a generar ocasiones de peligro. Quagliata, que completó un gran encuentro, avisó con un disparo que salió rozando el palo izquierdo de la meta oscense.

El partido tenía dominio blanquiazul y la asociación entre los Mario, Yeremay y Luismi generaba muchas superioridades para los herculinos. También merece una mención especial el gran partido de Nsongo Bil, que se convirtió en una pesadilla para la defensa del Huesca.

Y en ese escenario llegaría el gol de los coruñeses. Balón de Yere sobre Quagliata, centro del italiano y Luismi con un disparo potente anotaba el gol blanquiazul. Era el minuto 73 y la situación parecía ideal para los blanquiazules. Sin embargo el equipo dio un paso atrás y el Huesca cargó el área rival con jugadores de ataque.

Los cambios en el centro del campo no surtieron efecto y Patiño propiciaba dos ocasiones tras pérdida. El británico no tenía su día y lo iba a demostrar en el minuto 91 cuando tras un control con el pecho dentro del área, permitía a Carrillo adelantarse y superar a Ferllo.

El Dépor estaba ko y pudo encajar el segundo en un remate de volea que se estrellaba en el palo. El choque era un ida y vuelta y a nadie le valía el punto. Los coruñeses pudieron llevarse el partido en una contra que Yeremay resolvía con un gran disparo que se estrellaba también en el palo. Todavía tendría una ocasión más el cuadro coruñés con un libre directo al borde del área que suponía la expulsión de Pulido. Yeremay lanzaba contra la barrera y el partido finalizaba con ese punto que sabe a poco para un Dépor que acarició la victoria.