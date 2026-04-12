El Fabril es nuevo equipo de Primera Federación

El conjunto blanquiazul superó con claridad a la UD Ourense y es nuevo equipo de Primera Federación tras el tropiezo del Oviedo Vetusta

La mejor noticia del fin de semana en clave deporte la protagonizó el Deportivo Fabril de Manuel Pablo. El filial ganó a la UD Ourense en Riazor por tres goles a cero y es nuevo equipo de Primera Federación tras el tropiezo del Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco.

Antes el Fabril hizo los deberes en casa y venció con bastante contundencia a la UD Ourense. Dipanda, Nájera y Areosa fueron los goleadores de un encuentro que registró una entrada de 5.000 aficionados en Riazor.

De esta manera el filial jugará en una categoría en la que militaba el primer equipo hace dos años. Y lo ha conseguido con un equipo basado en Abegondo y con talento muy joven. De esta manera el equipo se situará a sólo un peldaño del fútbol profesional, algo que permite elevar el nivel de los jugadores.

A falta de tres jornadas para finalizar el campeonato el Fabril aventaja en once puntos a su perseguidor y ha completado una campaña prácticamente perfecta. Manuel Pablo ha logrado pulir el talento de unos canteranos que ven más cerca la llegada al primer equipo. Además ha resuelto problemas de lesiones buscando soluciones en casa y dando minutos a varios juveniles a lo largo de la temporada.