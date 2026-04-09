José Luis Oltra se reencuentra con el Deportivo

Partido clave el que afronta el Deportivo este fin de semana ante el Huesca en El Alcoraz. Los coruñeses buscan los tres puntos y recortar distancia ante el Racing de Santander y Almería, dos equipos que se miden entre ellos este fin de semana.

El choque será muy especial para varios protagonistas. El primero de ellos Antonio Hidalgo. El actual técnico del Deportivo llegó procedente del Huesca, equipo con el que logró la salvación holgada la temporada pasada. También vivirá un día emotivo Miguel Loureiro. El central también dejó el conjunto aragonés este verano y siempre ha mostrado cariño por su antiguo equipo.

Y en el bando contrario encontramos a José Luis Oltra. El entrenador del Huesca dirigió la temporada pasada al Eldense. En la jornada 27 el Dépor visitó al conjunto alicantino y perdió por dos goles a cero cuando albergaba opciones de acercarse a los puestos de playoff.

Ahora el guion es similar y el Huesca afronta el encuentro con la necesidad de ganar. El conjunto oscense es antepenúltimo con 32 puntos y está a seis de la salvación. El Huesca acumula ocho jornadas sin ganar y apura sus opciones de salvación.