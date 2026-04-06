El Burgos - Deportivo ya tiene fecha y horario

Cada partido de aquí a final de temporada será una reválida para un Dépor que sueña con el ascenso directo a Primera División. Por dificultad uno de los encuentros marcados en rojo en el calendario es el Burgos - Deportivo de la jornada 37.

Los coruñeses visitarán El Plantío el sábado 25 de abril a las 18:30 horas. El Burgos es uno de los equipos más en forma en este momento de campeonato y sueñan con el ascenso directo. Con 57 puntos se encuentra en estos momentos a solo tres del Dépor.

Dirigidos por un exjugador del conjunto blanquiazul como es Luis Miguel Ramis. El técnico ha logrado conformar un equipo

rocoso y aguerrido y ha llegado muy bien a este tramo final de campeonato.

De esta manera el Dépor ya conoce la fecha y horarios de los encuentros que se jugarán en el decisivos mes de abril.