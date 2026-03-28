Sporting 1 - Deportivo 1: Idilio blanquiazul con los minutos finales

Un gol de Dani Barcia en el minuto 82 permite a los coruñeses sumar un punto en un partido en el que fueron de menos a más

Ya no es casualidad. El Deportivo llega a los minutos finales con un punto más que sus rivales. Lo volvió a demostrar en El Molinón con un gol de Dani Barcia en el 82 y acercamientos peligrosos para hacer el segundo.

Antes el partido había arrancado igualado y con un ritmo muy bajo por parte de los dos equipos. Y ese escenario favorecía al Sporting.

La ley del ex golpeó al Dépor con fuerza. Primero con un remate de Pablo Vázquez que obligaba a Ferllo a hacer una gran intervención. No fallarían los locales en la segunda acción y Juan Otero, ex del Fabril, hacía el primero en un libre directo que se colaba por el palo de Álvaro.

No reaccionó el Dépor al gol y apenas lograba inquietar a su rival. El más activo era Alti que por la banda derecha generaba cierto peligro.

Sin embargo las ocasiones no eran claras y al descanso se iba a llegar con esa victoria sportinguista.

En el segundo acto todo cambió. Hidalgo dio entrada a Mulattieri en lugar de Villares y el equipo dio un paso adelante. Ahí empezó a generar peligro de verdad y el panorama era muy diferente.

Sin embargo, la falta de acierto castigaba a un Dépor al que en actitud no se le podía reprochar nada. Y una vez más el equipo llegó muy entero al tramo final y sometió al Sporting.

Fue el momento elegido por Barcia para superar a Yáñez con un remate de cabeza y poner el empate. Era el minuto 82 y por delante quedaba tiempo suficiente para buscar el segundo. Y a ello se fue el equipo de Hidalgo.

Los coruñeses lo intentaron, jaleados por una grada entregada a su equipo. Yáñez salvaría a su equipo con una gran parada en un remate de un propio jugador del Sporting. En el descuento, Mula le quitó una pelota a Zaka que dejaba al delantero a puerta casi vacía para hacer el segundo.

Pero el resultado ya no se movería y el pitido final supuso el reparto de puntos entre Sporting y Dépor. Sin tiempo para lamentaciones, los coruñeses afrontarán este martes un importante partido ante el Córdoba en Riazor.