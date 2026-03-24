LaLiga recoge los cánticos de Riazor contra el Zaragoza

Tres días después de la disputa del partido entre Deportivo y Zaragoza sigue la polémica por los cánticos que se oyeron en algunos tramos del mismo.

LaLiga recoge tres momentos diferentes aunque deja claro que sólo se escucharon desde la zona de Maratón Inferior.



En el escrito destacan los cánticos contra Aragón y Zaragoza en el minuto 25 y en el 91. Además se incluye otro cántico dirigido contra el periodista Isaac Fouto.

El inalámbrico se posicionó contra el Deportivo durante toda la polémica surgida hace unos años con el ‘Caso Fuenlabrada’.



LaLiga recoge además que el club cumplió con todos los protocolos exigidos para la disputa del encuentro. Entre ellos se encuentran los cacheos previos, la revisión de materiales de seguridad en banderas o los mensajes de bufandas.



Tras este informe lo normal es que el club reciba una nueva sanción económica por esos cánticos que LaLiga busca erradicar de los terrenos de juego.