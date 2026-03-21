Deportivo 2 - Zaragoza 1: Tocados por una varita mágica

Un gol de Mulattieri en el 87 decide un partido en el que el Dépor fue de más a menos

Riazor celebró una nueva victoria agónica de su equipo por dos goles a uno sobre el Zaragoza. Stoichkov y Mulattieri fueron los goleadores de un Dépor que cuajó una buena primera mitad. Hidalgo apostó por un once parecido al del otro día con Noubi en el centro de la zaga. Los blanquiazules empezaron bien y con ritmo.

Sin embargo, golpeó primero el Zaragoza. En el único ataque maño de la primera mitad, Dani Gómez superaba a Ferllo con un buen remate dentro del área y hacía el primero. Buscaba la reacción el Dépor con un control total del partido y mucho juego por bandas. Ximo, Alti y Quagliata entraban con facilidad y ponían centros peligrosos, aunque las ocasiones se resistían. El gol lo encontró Stoichkov con un disparo lejano que Andrada no podía sacar.

Al descanso se llegaba con empate pero con la sensación de que el Dépor estaba cerca del segundo. Todo cambió en el segundo acto. El Zaragoza se hizo con el centro del campo y disfrutó de ocasiones suficientes para hacer el segundo. En la más clara apareció un salvador Ferllo que evitó el gol visitante con una gran intervención. Desde el banquillo se empezó a dar entrada a diferentes jugadores. El primero fue Herrera y ya en el tramo final ingresaron Yeremay, Mulattieri, Zaka y Escudero.

El equipo no lograba conectar con los de arriba y había perdido el centro del campo pero la magia del fútbol se pintó de color blanquiazul y Mulattieri, tras una gran dejada de Zaka, hacía el segundo en el minuto 87. El colegiado tardó varios minutos en dar validez al gol por una revisión del VAR pero finalmente subió al marcador.

En el descuento sufrió el Dépor que se defendió bien y compacto e incluso perdonó el tercero en un disparo de Zaka desde el centro del campo a puerta vacía que se marchó algo desviado. El colegiado señaló el final y Riazor implosionó con una celebración espectacular entre grada y equipo. Los coruñeses mantienen el puesto de ascenso directo gracias a otro triunfo agónico.