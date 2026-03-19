Deportivo - Zaragoza: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo recibe al Zaragoza tras conseguir una victoria clave en su lucha por el ascenso, imponiéndose por 1-2 al Ceuta. Los coruñeses se mantienen en puestos de ascenso directo. Las malas noticias llegan para David Mella: sufre una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla que ha requerido de cirugía y dice adiós a la temporada.

El último precedente entre el Deportivo y el Zaragoza corresponde al partido de ida disputado en el Ibercaja Estadio, que terminó con la victoria de los blanquiazules por 2 - 0.

Tras una primera mitad con pocas ocasiones, Mario Soriano abrió el marcador con un gran disparo desde fuera del área después de una jugada iniciada por Yeremay Hernández. Más tarde, Yeremay protagonizó una brillante acción individual y asistió a David Mella, que marcó el segundo gol y aseguró la victoria para el equipo coruñés.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Zaragoza se disputará el sábado 21 de marzo a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo ganó al Ceuta por 1-2 en el tiempo de descuento gracias a un gran gol de Altimira en un partido muy disputado. El Ceuta se adelantó en la primera parte, pero el Dépor reaccionó y empató gracias a Nsongo Bil.

En la segunda mitad ambos equipos tuvieron ocasiones, aunque el marcador no se movió hasta el final. En el tiempo de descuento, Altimira marcó el gol de la victoria con un disparo desde fuera del área. Con este triunfo, el Deportivo suma tres puntos muy importantes y se coloca en puestos de ascenso directo.

Zaragoza

El Real Zaragoza se desplaza a Riazor para disputar la jornada 31 en puestos de descenso. El conjunto maño atraviesa un momento delicado: es colista de la clasificación, con 30 puntos, y está a cuatro de la salvación.

En sus partidos fuera de casa, el Zaragoza ha disputado 15 encuentros, con un balance de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas.