El Deportivo presenta su equipación retro para el partido ante el Huesca

La nueva camiseta está inspirada en el diseño de la temporada 87-88 y ha dejado muy buenas sensaciones entre los aficionados blanquiazules que ya han agotado algunas tallas en la venta online

El Deportivo será uno de los 38 equipos que participe en la jornada Retro que ha preparado LaLiga para la jornada 35. El conjunto coruñés visitará El Alcoraz para medirse al Huesca y este jueves ha presentado la camiseta con la que jugará ese encuentro.

Se trata de una equipación con fondo blanco y líneas muy finas azules en posición vertical. La camiseta está inspirada en el modelo que usó el equipo en la temporada 1987-1988. Más allá del bonito diseño, la camiseta representa un momento muy importante para el club: la temporada del gol de Vicente Celeiro en la última jornada que permitía a los coruñeses evitar el descenso. De hecho ese gol es clave para entender la posterior época dorada del club.

Los primeros comentarios en redes sociales dejan claro que la camiseta ha gustado entre la afición. El club ha informado que ya está a la venta de manera online en edición limitada y en los próximos días se podrá adquirir en las tiendas físicas situadas en Riazor, Calle Real y Marineda. En la venta online el precio de la camiseta es de 74,95 euros. Algunas tallas como la L o la XL ya están agotadas.

LaLiga ha desarrollado esta iniciativa que en general ha sido muy bien acogida por el fútbol español. El Dépor la vestirá en ese partido ante el Huesca que todavía no tiene fecha ni horario confirmado.