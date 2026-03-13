Deportivo: La lesión de David Mella se complica

El partido del pasado fin de semana ante el Granada dejó, además de un mal resultado, la lesión de David Mella. El club informó el lunes que el canterano sufría un edema óseo en su rodilla e iniciaría así un tratamiento de recuperación sin especificar el tiempo de recuperación.

La primera evolución de la lesión es bastante negativa y hoy el club informa que el jugador viajará a Madrid para someterse a una tercera exploración. Y es que durante la semana una segunda prueba reveló que el alcance de la lesión podía ser más grave de lo esperado en un primer momento.

El doctor Manuel Leyes será el que reciba a Mella en Madrid y determine si el canterano debe pasar por el quirófano. Si esto sucediera Mella diría prácticamente adiós a la temporada.

El equipo afronta el tramo definitivo de temporada para intentar pelear por el ascenso directo o disputar el playoff y lo más probable es que lo tenga que hacer sin David Mella.