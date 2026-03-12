El Deportivo Juvenil cae con honor ante el Barcelona

Los coruñeses perdieron por tres goles a dos en la prórroga de una semifinal apasionante y en la que los blanquiazules pelearon hasta el último segundo de partido

Orgullo es la palabra que debe definir el sentimiento de todo aficionado blanquiazul que haya presenciado la semifinal de Copa del Rey Juvenil entre Deportivo y Barcelona. Los catalanes estarán en la final tras superar a los coruñeses en la prórroga. Fueron 120 minutos trepidantes y con alternativas que decidió Fofana con un gol de cabeza.

La primera mitad fue igualada y con los dos equipos muy bien plantados sobre el terreno de juego. El encuentro era muy táctico y con muy pocas llegadas sobre las porterías rivales. La más clara la tuvo Álvaro Fraga que dentro del área no lograba conectar un buen disparo tras una buena acción colectiva.

Al borde del descanso, un error defensivo de la zaga deportivista permitía a Álex González superar a Leiva y hacer el primer tanto del partido. Con esa ventaja del conjunto catalán se llegaba al tiempo de descanso.

En la segunda mitad el Dépor salió realmente bien al terreno de juego y dominó a su rival. Fruto de ese dominio llegaría el gol del empate. Acción de Pablo García y el centro del lateral se introducía en la meta blaugrana tras tocar en el guardameta. Fueron los mejores minutos de un Dépor que llegaba y era superior a su rival.

Sin embargo el Barça logró hacer el segundo. Una buena jugada dentro del área finalizaba con una buena definición de Fofana. Era el minuto 67 y el Barça encaminaba su pase a la final. Pero los de Miguel Filgueira no se rindieron y Xabi Campos con un disparo muy potente desde fuera del área establecía el empate.

El choque se iba a la prórroga con dos equipos fatigados. Lo buscaba el Dépor pero lo encontró finalmente el Barça con otro gol de Fofana. Era el minuto 113 y aunque los deportivistas lo intentaron, no fueron capaces de llevar el partido a los penaltis.

El Dépor caía con honor en estas semifinales disputadas en el Anxo Carro. Barça y Betis se jugarán el título este domingo en el estadio lucense.