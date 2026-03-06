Deportivo - Granada: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo vuelve a jugar en casa. Los de Antonio Hidalgo se enfrentarán este fin de semana, en concreto el 8 de marzo, al Granada CF. El partido tendrá lugar a las 21:00 horas en el estadio de Riazor.

Tras la montaña rusa de emociones del último partido, en el que el Dépor venció por dos goles a tres a la Real Sociedad, el club blanquiazul vuelve con las pilas cargadas para enfrentarse al Granada CF.

El último precedente entre el Deportivo y el Granada corresponde al partido de ida disputado en Los Cármenes que acabó con victoria deportivista por 1-3.

Los de Antonio Hidalgo arrancaron con buen ritmo y autoridad, aunque la primera ocasión clara fue para el conjunto nazarí. No obstante, el ritmo del encuentro bajó y ninguno de los dos equipos lograba generar peligro.

Al borde de la pausa para la hidratación, el Dépor consiguió adelantarse tras una espectacular jugada de Mario Soriano. Tras la reanudación, Zaka sacó un misil que se alojó en la meta granadina.

La ventaja, sin embargo, duró poco, ya que Hongla recortó distancias. Los locales buscaban el embate, pero Escudero finalizó el encuentro con un disparo ajustado del lateral que se iba a convertir en el tercer gol del Dépor.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Granada se disputará el domingo 8 de marzo a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo venció a la Real Sociedad B en Zubieta por 2-3 tras un partido lleno de emociones. El partido arrancó bien, pero una mala salida de Álvaro Fraga permitió a Stoichov adelantar a su equipo en el minuto dos del encuentro.

La alegría le duró poco a los de Antonio Hidalgo, ya que la Real B lo igualó en el minuto 23 por medio de Astiazarán. A los coruñeses parecía que se les atragantaba el partido, pues el dominio era de una Real Sociedad B que pisaba con asiduidad la meta blanquiazul.

Ochieng consiguió hacer el segundo gol de la jornada para la Real B, pero Bil Nsongo consiguió igualar al conjunto de Ion Ansotegi en el minuto 82. Unos segundos antes de finalizar el encuentro, Mario Soriano remató desde la derecha al centro de la portería, otorgando la victoria al equipo blanquiazul.

Granada CF

El Granada CF viajará hasta A Coruña para enfrentarse a un Deportivo en una situación más favorable. Suma 32 puntos y ocupa la 17ª posición, a solo dos puntos de los puestos de descenso. De los últimos 10 partidos disputados, han ganado 3, empatado 2 y perdido 5.