Stoichkov y Bouldini: un intercambio más propio de otros tiempos entre Dépor y Granada

Riazor vivirá el domingo un importante encuentro entre Deportivo y Granada. Una de las curiosidades que dejará el encuentro será la posibilidad de ver a dos jugadores defendiendo la camiseta contraria a la del club al que pertenecen.

Stoichkov y Bouldini protagonizaron este verano uno de esos capítulos más propios del fútbol de otra época: un intercambio entre equipos. Además el acuerdo se firmó sin cláusula del miedo, por lo que ambos podrán jugar este fin de semana si sus técnicos lo consideran necesario.

Ninguno de los dos ha conseguido brillar aunque en la comparación sale ganando Stoichkov. El atacante ha sido un complemento bastante utilizado por Antonio Hidalgo aunque se ha mostrado bastante irregular. Ha participado en 23 partidos con diez titularidades y tres goles anotados.

Bouldini por su parte no ha tenido la confianza de su técnico y suma catorce apariciones con solo dos desde el once titular. El delantero no ha logrado marcar esta temporada.

Ambos conjuntos viven realidades diferentes esta temporada. El Dépor pelea por el ascenso directo mientras que el Granada está solo dos puntos por encima del descenso. En la primera vuelta ambos equipo se vieron las caras en la primera jornada de liga en la que los coruñeses vencieron por un gol a tres.