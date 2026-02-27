Antonio Hidalgo: "Nunca me había pasado en el fútbol, ir cuarto y notar un ambiente pesimista"

Tras unos meses en A Coruña, Antonio Hidalgo va conociendo la idiosincrasia del club y la ciudad. Si en muchas ocasiones se le ha pedido más claridad en las ruedas de prensa, la de este viernes ha dejado reflexiones muy interesantes.

Con la base de fondo del partido ante el Eibar pero trazando luego una visión general, el técnico hizo referencia a la necesidad de generar energías positivas y valorar el trabajo del equipo. También hubo hueco para la crítica y el entendimiento por parte del entrenador de situaciones en las que el equipo no ha sabido administrar bien la ventaja en el marcador.

Estas son las reflexiones más interesantes de Antonio Hidalgo

Analizamos todo en todos los partidos y sabemos que todo es mejorable y estamos en una situación que nos hemos ganado por propio derecho. Puedo entender que ha habido momentos en los que el juego no ha sido todo lo fluido que deberíamos pero en otros datos el equipo está rindiendo a un gran nivel y me quedo con eso sabiendo que también tenemos que mejorar.

Partido ante el Eibar

Entiendo que haya situaciones de juego que no gusten y yo soy el primero que ve que hay cosas mejorables. El día de Eibar somos muy superiores hasta el minuto 16 y llega el gol. Ellos cambian una situación y sufrimos en banda derecha por la profundidad de su lateral y lo equilibramos cambiando a David. El inicio de la segunda parte no fue bueno pero corregimos.

Objetivo marcado

Estamos donde nos marcamos como objetivo a principio de temporada siendo conscientes de la dificultad de la categoría. Ahora hay que ver donde queremos poner la energía. Y es importante que la energía la focalicemos en lo positivo sabiendo que hay cosas a mejorar. En general después del partido del otro día hubo una energía que no me gustó, parecía que habíamos perdido el partido y eso no puede ser.

Estamos a falta de quince jornadas en una posición muy buena y con un objetivo marcado a principio de temporada que se está cumpliendo con creces. A partir de ahí somos todos conscientes de la mejora, pero entre todos debemos saber cómo queremos competir esto y luchar esto y la energía positiva es muy importante.

Cómo afecta a los jugadores

Sé cómo funciona esto y el entorno pero me gustaría que se pudiera canalizar porque el que salta al campo, en este caso el futbolista, hay que darle energía positiva para que pueda atreverse a muchas más cosas. Sentimos la energía positiva del estadio cuando nos empuja y los jugadores son conscientes de ello.

Runrún de Riazor

Creo que tenemos una gran necesidad de que el ascenso venga y estás en esas posiciones. El otro día te adelantas en el 16 y hasta diez minutos para el final no vuelves a tener ocasiones. Es una sensación como de tener algo y pensar que lo puedes perder y es algo que hay que trabajar.

Ya digo que el otro día tuve una sensación rara que nunca me había pasado en el fútbol que con una victoria y estando cuartos en la clasificación el ambiente era demasiado pesimista. Y ya dije el otro día que la crítica debe existir.

¿Noté runrún en la grada? Lo he notado en más sitios como en el Heliodoro. Sabíamos que esto es Riazor y Coruña y poco a poco nos vamos acostumbrando a ese runrún pero eso no afecta tanto a los de fuera, puede minar un poco más a los jugadores y si queremos seguir subiendo de nivel debemos entender estas situaciones. Creo que estamos en buena situación para llegar a las últimas jornadas con el objetivo cerca.