El Deportivo cuenta con un calendario de visitas privadas a su museo

El museo del Deportivo ya es una realidad. Inaugurado y abierto ya al público, el espacio aspira a convertirse en un lugar de referencia para todos los deportivistas.

Día a día vamos conociendo nuevos detalles en la hoja de ruta a seguir en las próximas semanas. Según ha podido saber Quincemil, el club tiene preparado un calendario de visitas privadas dirigidas a colectivos estratégicos vinculados con el club.

Dentro de esta categoría se incluye a las diferentes plantillas profesionales, empleados, cantera, socios de oro o federación de peñas. También se tendrá en cuenta al Área de la Fundación con veteranos, antiguos presidentes, asociaciones o ex directivos.

De esta forma el club tiene listo el calendario que irá desarrollando en las próximas semanas según disponibilidad. Tras la presentación con las autoridades, llegó el turno de la prensa y los donantes. El siguiente grupo en visitar la nueva instalación será la cantera.

El objetivo de este tipo de visitas es ofrecer la mejor experiencia posible a cada grupo y una atención personalizada. Además también se ha tenido en cuenta la limitación de espacio y aforo a la hora de organizar estas visitas.