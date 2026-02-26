Ofrecido por:
El Deportivo cuenta con un calendario de visitas privadas a su museo
La iniciativa va destinada a colectivos vinculados a la entidad herculina como socios de oro, veteranos o ex presidentes del club
Más información: Así es el Museo del Dépor, que abre sus puertas este jueves en A Coruña
El museo del Deportivo ya es una realidad. Inaugurado y abierto ya al público, el espacio aspira a convertirse en un lugar de referencia para todos los deportivistas.
Día a día vamos conociendo nuevos detalles en la hoja de ruta a seguir en las próximas semanas. Según ha podido saber Quincemil, el club tiene preparado un calendario de visitas privadas dirigidas a colectivos estratégicos vinculados con el club.
Dentro de esta categoría se incluye a las diferentes plantillas profesionales, empleados, cantera, socios de oro o federación de peñas. También se tendrá en cuenta al Área de la Fundación con veteranos, antiguos presidentes, asociaciones o ex directivos.
De esta forma el club tiene listo el calendario que irá desarrollando en las próximas semanas según disponibilidad. Tras la presentación con las autoridades, llegó el turno de la prensa y los donantes. El siguiente grupo en visitar la nueva instalación será la cantera.
El objetivo de este tipo de visitas es ofrecer la mejor experiencia posible a cada grupo y una atención personalizada. Además también se ha tenido en cuenta la limitación de espacio y aforo a la hora de organizar estas visitas.