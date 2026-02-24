Juan Carlos Escotet: "Cuando el deportivismo camina unido, ninguna meta es inalcanzable"

El presidente del Real Club Deportivo de La Coruña, Juan Carlos Escotet, protagonizó este martes un emotivo discurso durante la inauguración del Museo&Tour en el estadio de Riazor, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta y numerosas autoridades.

"Nos reúne hoy un acontecimiento de honda trascendencia institucional y emocional", afirmó, subrayando que la apertura del museo responde a "una aspiración histórica y colectiva" del deportivismo.

Escotet destacó que la creación de este espacio supone la materialización de un anhelo largamente esperado por la masa social blanquiazul.

"Durante décadas, nuestra afición soñó con contar con un lugar que salvaguarde la memoria y las gestas del club. Hoy, aquel viejo sueño cristaliza en realidad", aseguró.

El máximo dirigente explicó que el nuevo Museo&Tour nace de la propia ilusión de los aficionados, combinando títulos oficiales con objetos personales de gran valor sentimental, como bufandas heredadas, entradas históricas o camisetas firmadas.

El presidente incidió en que el proyecto solo podía ubicarse en Riazor, "el estadio que pertenece a todos los coruñeses", y lo definió como una obra "forjada por y para el deportivismo".

A su juicio, el museo simboliza la unión y la fortaleza de una afición capaz de resistir y levantarse ante la adversidad.

Durante su intervención, recordó que el Deportivo, con 120 años de historia, forma parte inseparable de la identidad de A Coruña y de Galicia. "Somos la institución futbolística más laureada de la comunidad y uno de los nueve campeones de Liga en España", remarcó.

También quiso rendir homenaje al histórico Karbo Club de Fútbol, pionero del fútbol femenino, cuyo trofeo de la primera Copa de la Reina ocupa un lugar destacado en las vitrinas del museo.

Escotet evocó a figuras clave en la historia del club, desde precursores como Virgilio Rodríguez y Salvador Forjón hasta Arsenio Iglesias, Juan Acuña o Luis Suárez, Balón de Oro, pasando por nombres como Bebeto, Amancio, Fran, Mauro Silva o Valerón.

"Estas salas no solo conmemoran victorias, sino la excelencia humana de quienes cimentaron nuestro prestigio", señaló.

El presidente defendió que el museo trasciende lo deportivo y aspira a convertirse en un referente para quienes visitan la ciudad. "El Dépor integra el patrimonio emocional de A Coruña y es símbolo de toda la Comunidad", afirmó, añadiendo que este espacio servirá para que las nuevas generaciones comprendan el peso de vestir la camiseta blanquiazul.

En esa línea, avanzó el propósito de recuperar otro gran emblema del deportivismo: la Torre de Marathón, con la ambición de que vuelva a erigirse como "un faro de memoria y orgullo colectivo".

Escotet cerró su intervención agradeciendo a la Xunta la incorporación del museo al Sistema Galego de Centros Museísticos, siendo el primero de carácter deportivo en integrarse en esta red.

"Cuando el deportivismo camina unido, ninguna meta es inalcanzable", concluyó entre aplausos, antes de lanzar un rotundo "¡Forza Dépor!".