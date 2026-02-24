Inaugurado en A Coruña el nuevo museo del Dépor: "La casa de todos los deportivistas"

El Dépor inauguró este martes el Dépor Museo&Tour, el primer museo deportivo de Galicia, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del presidente del RC Deportivo, Juan Carlos Escotet. Con esta apertura, el club arranca la conmemoración de sus 120 años de historia, ofreciendo un recorrido único por su legado deportivo, social y cultural.

El museo, situado en el corazón del Estadio de Riazor, ocupa 1.445 metros cuadrados y cuenta con más de 250 piezas expuestas, así como un destacado componente interactivo y audiovisual.

Su recorrido se articula en tres salas principales: Blanca, Dorada y Azul, que permiten a los visitantes explorar la historia del club desde sus orígenes en 1906 hasta los éxitos contemporáneos, incluyendo los siete títulos oficiales y las noches históricas de la UEFA Champions League. Además, los visitantes pueden realizar un tour por las instalaciones del estadio, desde vestuarios hasta la salida al terreno de juego, viviendo la experiencia completa de un deportivista.

Imagen de una de las estancias del museo. RC Deportivo.

Durante la inauguración, Juan Carlos Escotet destacó que "el Dépor Museo&Tour nace de la ilusión de nuestra afición y representa la unión de un club que forma parte indisoluble de la identidad de A Coruña y Galicia, preservando su legado y proyectándolo hacia el futuro".

Por su parte, Alfonso Rueda resaltó el valor social y cultural del club, señalando que “conservar este legado es un acto de generosidad con esta ciudad, que siempre encontró en Riazor un punto de encuentro y de orgullo”.

El Dépor Museo&Tour se configura como un espacio cultural, patrimonial y educativo, destinado a la conservación y difusión del legado del club y su influencia en Galicia.

La colección inicial incluye objetos históricos, trofeos y material audiovisual, con vocación de crecimiento y exposiciones temporales que continuarán ampliando la historia del club.

El museo abrirá al público de 10:00 a 18:00 horas, y se espera la visita de unos 40.000 personas al año, generando ingresos estimados de 1,3 millones de euros para la ciudad.

Las entradas para abonados están disponibles en preventa hasta el miércoles 25 de febrero a las 23:59h, y la venta general comenzará inmediatamente después a través de ticketing.museo.rcdeportivo.es

Así será el museo

El club busca "rendir homenaje a su pasado, celebrar su presente y proyectar su futuro" con este espacio. El recorrido del museo se articula en tres espacios cargados de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul, cada una reflejo de momentos que han marcado la vida del Dépor y de su gente.

La Zona Blanca será la puerta de entrada, donde nacen los valores del equipo y se reconoce a la afición como el motor del club. Los aficionados podrán ver en este espacio la evolución del estadio a lo largo de las décadas y hacer uso de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea más inmersiva.

La visita también pasa por la Sala Dorada, "el corazón histórico" con un viaje que arranca en 1906 y narra a través de piezas únicas la travesía del Deportivo. El club señala que este espacio será "un tesoro que conserva la memoria colectiva del deportivismo" y un punto de encuentro en los días de partido.

La Sala Azul, por último, es un homenaje a la época dorada del Súper Dépor y a grandes momentos clavados en la memoria de los deportivistas: la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, el Centenariazo… La sala expone los siete títulos conquistados y refleja su apuesta por la cantera, las instalaciones de Abegondo y el futuro que se sigue construyendo desde la base.

Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo. Uno de estos espacios es la Torre de Maratón, construida entre 1939 y 1944 y uno de los elementos arquitectónicos más singulares del complejo deportivo coruñés.

La Torre de Maratón está actualmente deteriorada, con filtraciones y alteraciones de su diseño original, por lo que el club reparará el hormigón y los revestimientos, impermeabilizará la cubierta, reabrirá los huecos originales, instalará iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas y estudiará incorporar un ascensor panorámico. El objetivo es recuperar su valor patrimonial y simbólico.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

La renovación de la Dépor Tienda del estadio

El Dépor también realizará la renovación de la Dépor Tienda, que está inspirada en la Onda Branca y tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas. Precisamente, el pasado 28 de enero abrió una pop-up en la que se pueden comprar los artículos mientras se realizan los trabajos.