Alex Bergantiños repasa en A Coruña sus vivencias en una nueva edición de "As charlas do Xerión"
El excapitán del Deportivo protagoniza una nueva edición de "As charlas do Xerion" ante el público coruñés
El espacio de entrevistas "As charlas do Xerion" celebró este jueves una nueva edición en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña, donde desde las 19:00 horas el público pudo asistir con entrada gratuita, hasta completar aforo, a una conversación con el exfutbolista Álex Bergantiños, una de las figuras más representativas del deportivismo contemporáneo.
El encuentro estuvo conducido por Jesús Suárez, creador y presentador del formato, en una charla abierta en la que se repasó la trayectoria deportiva y personal del excapitán blanquiazul.
Bergantiños, que anunció su retirada del fútbol en 2023, evocó sus inicios en el fútbol base coruñés y su profunda vinculación con el club de su ciudad.
Formado en el Imperátor OAR antes de incorporarse a la cantera del Real Club Deportivo de La Coruña, el centrocampista recordó su paso por el Fabril y su etapa de cesiones, especialmente en el Xerez Club Deportivo, donde vivió el histórico ascenso a Primera División en 2009. También militó en el Granada CF y el Gimnàstic de Tarragona antes de regresar a Riazor.
Durante la conversación se puso el foco en su regreso al Dépor y en la temporada 2011-2012, cuando el equipo se proclamó campeón de Segunda División y logró el ascenso a Primera.
Bergantiños se consolidó entonces como uno de los líderes del vestuario hasta convertirse en capitán, ejerciendo un papel clave tanto dentro como fuera del terreno de juego.
A lo largo de más de una década defendiendo la camiseta blanquiazul, el coruñés se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente del club y en referente para varias generaciones de aficionados.
En la cita de esta tarde compartió reflexiones sobre los momentos más determinantes de su carrera, los desafíos afrontados y el significado de representar los colores del Deportivo ante su afición.