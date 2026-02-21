Deportivo 1 - Eibar 0: Abonados al sufrimiento

El Dépor logra una victoria muy importante en un encuentro en el que sufrió en exceso ante el peor visitante de la categoría

El Dépor logró los tres puntos gracias a un solitario gol de Zaka en la primera mitad. Los coruñeses sufrieron en exceso ante un Eibar que dominó en una segunda parte en la que pudo igualar el partido.

El Dépor no salió mal a una primera parte igualada en la que el Eibar tuvo la ocasión más clara. Sin embargo, al contrario que en otros partidos, los coruñeses se marcharon con ventaja gracias a un solitario gol de Zaka.

El delantero anotó a puerta vacía tras una gran acción individual de Mario Soriano. El madrileño fue un día más el jugador más destacado de los blanquiazules en un partido en el que volvió a la mediapunta.

Y es que Hidalgo introdujo cambios en el once y formó un doble pivote con Riki y Villares. El centrocampista gallego gozó de una buena ocasión con un remate de cabeza que se marchó algo desviado.

El tanto blanquiazul llegó en el minuto quince de partido pero antes el Eibar había avisado. Ferllo sacó una mano providencial a disparo de Martón. También lo buscó Corpas con un disparo potente que se marchó rozando el palo derecho de la meta blanquiazul.

Tras el gol el Dépor no fue capaz de lograr el control de un partido con alternativas y mucho juego en el centro del campo.

El Eibar le disputó la posesión y dio sensación de peligro. De hecho, hacia el tramo final Hidalgo colocó a Mella como carrilero izquierdo y cambió el sistema de juego.

Con esa ventaja de un gol se llegó al descanso de un partido que seguía muy vivo. Y las sensaciones de inicio no fueron buenas para un Dépor que entregó la pelota a su rival y empezó a sufrir.

Ares se convirtió en el jugador más peligroso de un Eibar que se creyó que podía sacar algo de Riazor. El atacante tuvo las dos más claras de su equipo. Primero con una conducción en la que se tropezaba cuando ya estaba dentro del área y después con un disparo que se estrellaba en el palo derecho de la meta de Ferllo.

Hidalgo decidió mover el banquillo ante la superioridad visitante y dio entrada en una ventana a Patiño, Jurado y Mula. El británico dejó buenos minutos con garra y carácter dentro del terreno de juego.

El Dépor llegaba poco pero tuvo algún acercamiento peligroso. Mula lo intentó con un disparo que sacaba el guardameta y Patiño perdonaba en el rechace con un disparo que se marchaba por encima del larguero.

La volvió a tener Patiño en una buena contra de Mula que finalizaba con un disparo raso que sacaba el guardameta a córner.

El encuentro llegaba al descuento y el colegiado decidía descontar cinco minutos. Tiempo suficiente para que el guardameta del Eibar rematara de cabeza una falta lateral que atrapaba Ferllo. El Dépor iba a retener los tres puntos pero en el camino Yere se autoexpulsaba con una roja muy evitable en un enfrentamiento entre jugadores de ambos conjuntos.

El Dépor se quedaba con tres puntos importantes en un encuentro en el que le volvió a faltar pegada y tranquilidad con ventaja en el marcador.