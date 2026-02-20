Ines Rey no acudirá al estreno del museo del Dépor: le solapa con un evento de la FEMP

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no estará presente este martes en el acto de inauguración del museo del Real Club Deportivo en los bajos del estadio de Riazor. La primera edil herculiana tiene un compromiso previo en calidad de vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que no estará en la ciudad ese día.

El concejal de deportes, Manuel Vázquez, será el representante municipal. Vázquez fue consejero del club en la etapa de Fernando Vidal como presidente, justo con la llegada de Abanca a la estructura accionarial del club blanquiazul. Además, fue presidente de la AFAC (Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña) durante más de 14 años, condición en la que llegó a varios pactos con el Dépor para renovar y mejorar el convenio entre el club y el fútbol modesto de la ciudad.

Fue el representante de la presentación de Dépor Training Center

Esta situación ya se repitió hace unos meses, cuando el Dépor cursó invitación a Inés Rey para acudir a la presentación de Dépor Training Center, la remodelación completa de la ciudad deportiva de Abegondo.

En aquella ocasión, Rey también tenía un acto de la FEMP, por lo que delegó su representación en el edil responsable de deportes. El Dépor lo situó en la última fila de autoridades.

Varios extrabajadores del Dépor, en el equipo de Inés Rey

El equipo de Inés Rey cuenta con varios extrabajadores del Dépor en sus filas. Ignacio Dopico, anterior director comercial, ejerce como director del área de turismo, mientras que Dani Regos, que fue delegado de equipo, ocupa el cargo de director del área de deportes.