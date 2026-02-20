Deportivo: La baja de Quagliata abre opciones para el lateral izquierdo ante el Eibar

El Deportivo recibe este sábado en Riazor al Eibar. Los coruñeses tratarán de recuperar sensaciones tras su tropiezo del fin de semana pasado ante el Castellón.

La plantilla blanquiazul quiere pasar página y convertir Riazor en un fortín tras su victoria ante el Albacete hace dos semanas. Hidalgo tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de Quagliata. El italiano vio la quinta amarilla en Castalia y será baja este fin de semana.

Hidalgo tiene diferentes opciones para ese puesto. El cambio natural sería el de introducir a Sergio Escudero. El veterano lateral lleva una temporada con poco protagonismo pero quiere volver a ser importante tras superar sus problemas físicos.

Otra de las opciones sería cambiar de banda a Ximo y que el andaluz jugara por banda izquierda. Navarro regresó a los terrenos de juego hace tres semanas aunque por ahora no ha sido titular.

La otra opción sería ver a Mella en ese carril izquierdo. El canterano ha jugado ahí de manera esporádica y en partidos con resultados adversos pero podría ser una posibilidad para este sábado.

Antonio Hidalgo no ha desvelado su decisión en la rueda de prensa ofrecida este viernes. "Ximo ha tenido algunas molestias y veremos cómo está. A Escudero no lo voy a descubrir y tiene una gran trayectoria y peso en el vestuario. David ha rendido bien como carrilero pero tiene condiciones para adaptarse a esa posición".