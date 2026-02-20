El Dépor luce sus trofeos antes de abrir el museo: "La historia está a punto de abrir sus puertas"

Imagen de los trofeos compartida por el club en su comunicación. RC Deportivo.

El Real Club Deportivo disfrutará desde la semana que viene de su propio museo, con tour incluido, una vieja demanda donde poder disfrutar de la historia que ha llevado al club blanquiazul a levantar un trofeo de Liga, dos trofeos de Copa y tres Supercopas de España, además de la Copa de España de 1912 descubierta en los últimos años.

Por ello, el club ha remitido una comunicación a sus socios y abonados a través de correo electrónico luciendo varios de los trofeos que serán expuestos en este nuevo lugar, situado en los bajos del estadio de Riazor donde anteriormente estuvo ubicado el gimnasio Zona Fit.

En la imagen se pueden ver hasta seis de esas copas, entre ellas la Copa del Rey y la Supercopa de 1995, la Liga del 2000 y la Supercopa de ese mismo año.

El acto de inauguración, el martes 24

La presentación institucional se celebrará el martes 24 de febrero a las 19:30 horas, y contará con la asistencia del presidente del club, Juan Carlos Escotet Rodríguez, miembros del Consejo de Administración y representantes del ámbito institucional y social.

Al término del acto, los invitados podrán disfrutar de una visita privada al Museo & Tour, para conocer de primera mano las exposiciones y contenidos interactivos que reflejan la trayectoria deportiva y cultural del club.

Así será el museo

El club busca "rendir homenaje a su pasado, celebrar su presente y proyectar su futuro" con este espacio.

El recorrido del museo se articula en tres espacios cargados de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul, cada una reflejo de momentos que han marcado la vida del Dépor y de su gente.

La Zona Blanca será la puerta de entrada, donde nacen los valores del equipo y se reconoce a la afición como el motor del club. Los aficionados podrán ver en este espacio la evolución del estadio a lo largo de las décadas y hacer uso de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea más inmersiva.

La visita también pasa por la Sala Dorada, "el corazón histórico" con un viaje que arranca en 1906 y narra a través de piezas únicas la travesía del Deportivo. El club señala que este espacio será "un tesoro que conserva la memoria colectiva del deportivismo" y un punto de encuentro en los días de partido.

La Sala Azul, por último, es un homenaje a la época dorada del Súper Dépor y a grandes momentos clavados en la memoria de los deportivistas: la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, el Centenariazo… La sala expone los siete títulos conquistados y refleja su apuesta por la cantera, las instalaciones de Abegondo y el futuro que se sigue construyendo desde la base.

Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo.

Uno de estos espacios es la Torre de Maratón, construida entre 1939 y 1944 y uno de los elementos arquitectónicos más singulares del complejo deportivo coruñés.

La Torre de Maratón está actualmente deteriorada, con filtraciones y alteraciones de su diseño original, por lo que el club reparará el hormigón y los revestimientos, impermeabilizará la cubierta, reabrirá los huecos originales, instalará iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas y estudiará incorporar un ascensor panorámico. El objetivo es recuperar su valor patrimonial y simbólico.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

La renovación de la Dépor Tienda del estadio

El Dépor también realizará la renovación de la Dépor Tienda, que está inspirada en la Onda Branca y tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas.

Precisamente, el pasado 28 de enero abrió una pop-up en la que se pueden comprar los artículos mientras se realizan los trabajos.