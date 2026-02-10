Deportivo: Lucha titánica por el ascenso directo

La Segunda División se comprime y los nueve primeros clasificados se mueven en una horquilla de nueve puntos. Todos ellos a las puertas del tramo decisivo de competición en el que la lucha por el ascenso y el playoff promete fuertes sensaciones.

Los cinco primeros clasificados no fallaron y lograron la victoria en la última jornada. Racing de Santander, Castellón, Dépor, Almería y Málaga hicieron los deberes y los tres puntos los mantienen en las cinco primeras posiciones de la tabla. Las Palmas, Burgos, Sporting y Córdoba siguen al acecho y muy cerca de la zona de playoff.

El Racing lidera con 47 puntos, dos más que el Castellón y cuatro sobre el Dépor. Castellonenses y blanquiazules miden sus fuerzas este fin de semana en un choque muy importante en esa zona alta de la clasificación. Este será el único duelo directo entre los de arriba, algo que intentarán aprovechar el resto de rivales.

Almería y Málaga tampoco bajan el ritmo y se sitúan a solo uno y dos puntos del Dépor respectivamente. Burgos, Sporting y Córdoba se encuentran a uno y dos puntos de la zona de playoff.

El Dépor afronta un tramo muy importante de temporada en el que se intentará hacer fuerte en casa. Ganar en Riazor será clave para mantenerse en la zona alta de la tabla.