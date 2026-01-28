Oficial: Riazor no será clausurado por el lanzamiento de objetos en el Deportivo - Racing

Alivio en el Deportivo tras conocer la sanción impuesta por la RFEF tras los hechos acontecidos en el partido ante el Racing de Santander. El conjunto coruñés recibe una sanción económica de 3000 euros y un apercibimiento de cierre del estadio en caso de reincidencia.

En la denuncia presentada por LaLiga se denunciaban varios cánticos de la afición deportivista y otros de la afición del Racing. El colegiado también recogió el lanzamiento de objetos y la tangana que se formó entre jugadores al término del encuentro.

El Dépor se ha librado del cierre parcial al no presentar antecedentes. Sin embargo si esa situación se vuelve a repetir, la RFEF sí podría sancionar y clausurar parte de la grada de Riazor.

Mantilla recibe una sanción de un partido

El jugador del Racing dedicó una peineta al público de Riazor tras el lanzamiento de objetos que tuvo lugar al término del encuentro. El colegiado le mostró cartulina roja directa y el comité le ha impuesto una sanción de un partido.