El Deportivo peina el mercado en busca de fichajes

El Deportivo vive con cierta urgencia los últimos días de mercado. El balance de puntos tan negativo de los dos últimos meses ha acelerado la necesidad de reforzar el equipo en busca del objetivo del ascenso.

Las necesidades están muy claras y la dirección deportiva trabaja en mejorar la plantilla. La incorporación de un centrocampista y un delantero se antoja fundamental para un equipo que está pagando muy caro su falta de gol.

El gran objetivo para el centro del campo sigue siendo Riki Rodríguez. El asturiano será jugador del Dépor en junio pero el Albacete sigue empeñado en retenerlo hasta final de temporada. El jugador no ha sido convocado en los dos últimos encuentros pero el Dépor mira otras opciones ante las dificultades que está poniendo el conjunto manchego.

En ataque el nombre que más ha sonado para reforzar a los coruñeses es el de Karrikaburu. Sin embargo, la Real Sociedad le ha puesto un alto precio y no ha habido acuerdo.

Estos últimos días de mercado serán frenéticos y el club también está pendiente de las salidas de jugadores como Daniel Bachmann o Rubén López. El canterano cuenta con diferentes propuestas y podría salir en busca de minutos.