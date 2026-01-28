Abre una DéporTienda pop-up en Riazor mientras se reforma la ya existente

Una nueva DéporTienda pop-up ha abierto este martes en los bajos del estadio de Riazor, justo al lado del establecimiento habitual. Este último estará cerrado temporalmente por obras de reforma.

Según fuentes del club, la apertura de este nuevo espacio es de carácter provisional y tiene como objetivo mantener el servicio a la afición durante el periodo de remodelación.

La pop-up se ubica en un local adyacente al anterior, por lo que funciona como una prolongación de la tienda ya existente, aunque con una estética renovada y más moderna. El nuevo espacio destaca por su decoración actual, con iluminación de neón y un diseño más contemporáneo.

Esta apertura se enmarca dentro del plan de reformas que el club está llevando a cabo en distintas estancias del estadio de Riazor. En las últimas semanas, el Deportivo habría delimitado un espacio cerrado entre la DéporTienda y el acceso al Palco de Presidencia, lo que hoy abrió como una pop-up.

Ya está abierta la nueva #DéporTienda pop-up en los bajos del estadio de Riazor 🏟️



La tienda habitual está cerrada por reformas 🚧 pic.twitter.com/6ggbRzxEMN — Eloy TP (@EloyTP) January 28, 2026

Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia de mejora de las instalaciones del estadio para que Riazor pueda convertirse en una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030. Como la creación del museo en la esquina contraria a donde se ubica ahora la nueva tienda.