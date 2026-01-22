Deportivo: Trilli busca su sitio en Segunda en un nuevo equipo

La irrupción de Trilli en el Deportivo resultó realmente prometedora. El lateral derecho se adueñó de la banda en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. Sin embargo, los problemas físicos y ofertas importantes provocaron que saliera en busca de nuevos retos.

Fue el momento elegido para recalar en el Barça Athletic, club en el que ha estado las dos últimas temporadas. Su paso por el conjunto blaugrana tampoco salió bien y una vez más los problemas físicos y la alta competencia impidieron que pudiera alcanzar el primer equipo.

Este verano volvió a salir y lo hizo en dirección a Valladolid. La apuesta era interesante al tratarse de un recién descendido de Primera División pero las cosas tampoco le han ido bien. Un total de diez partidos jugados y una única titularidad fue el bagaje que le ha empujado a salir en este mercado invernal.

Trilli jugará lo que resta de temporada en el Córdoba y allí buscará la continuidad que le ha faltado desde su salto al fútbol profesional. El futbolista volverá a Riazor el fin de semana del 1 de abril. El conjunto andaluz se encuentra actualmente en mitad de tabla a solo tres puntos de la zona de playoff.