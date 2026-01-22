El Deportivo traspasa a Rubén Fernández al Valencia

Rubén Fernández ya no es jugador del Deportivo. El conjunto coruñés llegó a un acuerdo con el Valencia y el atacante continuará su carrera en el conjunto che. El delantero era una de las grandes promesas de Abegondo tras completar una etapa brillante en el fútbol juvenil.

Al principio de esta temporada debutó incluso con el Fabril, anotando el gol de la victoria ante el Salamanca en la tercera jornada de liga. Su nombre se había relacionado con el Real Madrid y era seguido muy de cerca por la selección española.

Sin embargo un tema extradeportivo provocó que fuera apartado de los entrenamientos del Fabril y de la dinámica diaria de trabajo.

Por todo ello se ha acelerado su salida en este mercado invernal y continuará su carrera en el Valencia. El futbolista ya fue presentado por su nuevo club.