¿Debió ser anulado el gol del Atlético contra el Deportivo en Riazor?

El encuentro entre el Deportivo y el Atlético de Madrid también tuvo su dosis de polémica. Y es que en el tanto logrado por Griezmann que dio el pase a cuartos a su equipo hay hasta dos situaciones de error arbitral.

La primera de ellas es que tras la falta el colegiado aplica la ley de la ventaja y permite el disparo de Sorloth que en posición ventajosa no logra el gol. El árbitro interpreta que no hay tal ventaja y concede la falta.

Y en el lanzamiento de Griezmann, Hancko se encuentra a menos de un metro de los jugadores del Deportivo que forman la barrera, una acción que el reglamento considera ilegal.

#Dépor #Atlético



👤 O golazo de Griezmann de falta NON debeu subir ao marcador pola posición de Hancko a menos dun metro da barreira coruñesa.



📌 TLI PARA O DÉPOR.



👮🏻‍♂️:❌️

📺:✅️



▪️Por que poño ✅️ ao Var? Pois polo motivo de que no "Tiempo de... pic.twitter.com/9wm6ddO5VI — Mr. Asubío (@MrAsubio) January 13, 2026

Sin embargo el colegiado no lo entendió así y ese solitario tanto provocó que el Dépor no lograra el pase a cuartos de final. Más allá de la política, los blanquiazules lucharon y pelearon y su afición quedó bastante satisfecha por lo visto dentro del terreno de juego.