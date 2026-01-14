Yeremay durante el Deportivo-Atlético de Madrid.

¿Debió ser anulado el gol del Atlético contra el Deportivo en Riazor?

Un futbolista del Atlético de Madrid se colocó a menos de un metro de la barrera deportivista en la falta que acabó en gol de Griezmann, una situación que el reglamento define como ilegal

El encuentro entre el Deportivo y el Atlético de Madrid también tuvo su dosis de polémica. Y es que en el tanto logrado por Griezmann que dio el pase a cuartos a su equipo hay hasta dos situaciones de error arbitral.

La primera de ellas es que tras la falta el colegiado aplica la ley de la ventaja y permite el disparo de Sorloth que en posición ventajosa no logra el gol. El árbitro interpreta que no hay tal ventaja y concede la falta.

Y en el lanzamiento de Griezmann, Hancko se encuentra a menos de un metro de los jugadores del Deportivo que forman la barrera, una acción que el reglamento considera ilegal.

Sin embargo el colegiado no lo entendió así y ese solitario tanto provocó que el Dépor no lograra el pase a cuartos de final. Más allá de la política, los blanquiazules lucharon y pelearon y su afición quedó bastante satisfecha por lo visto dentro del terreno de juego.