El Deportivo - Racing ya tiene fecha y hora

El Deportivo ya conoce su hoja de ruta en el temido mes de enero. El conjunto coruñés visitará Las Palmas y Almería y cerrará enero recibiendo al Racing de Santander en Riazor.

El encuentro se jugará el domingo 25 de enero a las 21:00 horas. Ambos conjuntos mantienen una importante rivalidad tras los duelos en Primera Federación. La fecha y el horario podría provocar que el desplazamiento de la afición cántabra sea más reducido de lo esperado.

Antes de ese partido los coruñeses afrontarán dos salidas muy complicadas y recibirán al Atlético de Madrid en Copa del Rey.

En el partido de la primera vuelta disputado en el Sardinero, el Dépor cayó por dos goles a uno. Los de Hidalgo se adelantaron en el marcador pero sucumbieron ante un Racing que se mostró bastante superior.

Los cántabros son líderes desde hace varias jornadas y en estos momentos cuentan con cinco puntos más que el conjunto coruñés. Enero marcará el futuro de un equipo que atraviesa un preocupante bache de resultados con un puntos sumado de los últimos doce en juego.

Estos son los próximos encuentros a disputar: