Deportivo - Atlético: Más de 20.000 socios han confirmado su entrada para la Copa

El deportivismo tiene ganas de Copa del Rey. Así lo demuestran los datos de reserva y confirmación de asistencia de socios impulsado por el club. En este momento son más de 20.000 las reservas confirmadas.

Los socios tienen de plazo hasta mañana viernes a las 17:00 horas. Los socios que no rellenen el formulario estarán cediendo su localidad al club para que saque entradas a la venta. El abonado recibirá en su monedero virtual el 50% del importe de la venta.

Por el momento se desconoce la fecha y el horario exacto del encuentro ante el Atlético de Madrid. Lo que está claro es que Riazor registrará un gran ambiente ante la llegada del conjunto del Cholo Simeone.

La RFEF sacó este jueves un borrador con las posibles fechas y horarios de los encuentros. El partido entre Deportivo y Atlético de Madrid se jugará el martes 13 o miércoles 14 a las 21:00 horas.

Todo dependerá de lo que suceda esta noche en el encuentro de semifinales de la Supercopa que disputan Real Madrid y Atlético. La lógica hace prever que si los colchoneros caen eliminados el encuentro ante el Dépor será el martes y si se clasifican para la final, visitarán Riazor el miércoles.

Y es que la última vez que el club asomó por los octavos de final de esta competiciones fue en 2017 con el Alavés como rival. En aquella ocasión el conjunto vasco eliminó a los coruñeses por el valor doble de los goles fuera de casa.