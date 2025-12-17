El Deportivo regresa a octavos de final de la Copa nueve años después

El Deportivo trata de regresar a la élite del fútbol español tras años en el ostracismo de la Primera Federación. Los coruñeses jugarán nuevamente unos octavos de final de la Copa del Rey nueve años después de la última vez que asomaron hasta esta ronda.

La eliminatoria disputada a doble partido acabó con empate a dos en Riazor y a uno en Mendizorroza. El valor doble de los goles fuera de casa, permitió al conjunto vasco avanzar de ronda.

En la ida el Dépor fue capaz de igualar un cero a dos adverso gracias a los goles de Bruno Gama y Joselu. En la vuelta Arribas empató el encuentro a uno pero el conjunto blanquiazul no fue capaz de hacer el segundo y quedó eliminado.

Otro encuentro más en el mes de enero

La eliminatoria de octavos de final se jugará en el mes de enero entre los días 13 y 15 de enero. El Dépor afrontará un mes de enero muy complicado y la eliminatoria llegará en medio de las visitas a Las Palmas y Almería, dos de los grandes rivales en la lucha por el ascenso.